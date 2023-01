In Onda, "mi fa tenerezza": fin dove si spinge Galimberti sulla Meloni

15 gennaio 2023 a

"È l’inizio della tensione con chi l'ha votata". Questa la previsione di Massimo Franco che commenta lo sfogo dei benzinai contro il governo. Ospite di In Onda nella puntata di domenica 15 gennaio su La7, il giornalista spiega che "il vero intoppo per Giorgia Meloni sono le Regionali, più vince a spese degli alleati, più si crea tensione all'interno del governo". Insomma, per Franco "Lega e Forza Italia sono partiti in forte affanno e rischiano di essere doppiati nella loro Lombardia".

Però, c'è un però: "Il logorare la Meloni a loro non conviene. Sia la guerra che il Pnrr fanno sì che la Meloni rimanga a Palazzo Chigi, poi l'assenza dell'opposizione è l'assicurazione a vita". Ma a interrompere Franco ci pensa Umberto Galimberti. Il filosofo nello studio di Concita De Gregorio e David Parenzo arriva a dire sul premier: "Mi fa tenerezza, è brava ma deve sempre fare i conti con Salvini e Berlusconi. Loro le chiedono cose che sanno che non può fare".

Anche il filosofo, così come la conduttrice, dimentica un piccolo dettaglio: gli alleati hanno espresso tutto il loro sostegno al presidente del Consiglio. Ma anche questo non basta alla sinistra e ai vari compagni.