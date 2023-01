In Onda, la sparata di Concita De Gregorio: "Berlusconi..."

15 gennaio 2023 a

a

a

Nonostante Forza Italia abbia più volte ribadito il proprio sostegno al governo Meloni, Concita De Gregorio sembra pensarla diversamente. Lo dimostra a In Onda, durante la puntata di domenica 15 gennaio. Qui la conduttrice di La7 arriva a riportare alcune indiscrezioni smentite da Silvio Berlusconi e azzurri: "Berlusconi potrebbe essere sostituito da Renzi e Calenda". Insomma, per la De Gregorio il centrodestra si spaccherà. A riportarla alla realtà ci pensa però un suo ospite: Masssimo Franco. "Il logorare la Meloni a loro non conviene. Sia la guerra che il Pnrr fanno sì che l'attuale premier rimanga a Palazzo Chigi, poi l'assenza dell'opposizione è l'assicurazione a vita di questo esecutivo".

"La destra prende i nostri figli a cinghiate": Concita De Gregorio, ultimo delirio

Gli stessi azzurri hanno voluto silenziare fantasiosi retroscena. "Nessuno può mettere in dubbio il sostegno, leale e determinato di Forza Italia al governo", è la reazione ufficiale, concordata con Berlusconi, di FI, tramite il coordinatore Tajani. Il partito - è il messaggio - non rema contro l’esecutivo.

Invoca la libertà di vandalismo: Concita De Gregorio fuori controllo

C’è il riconoscimento - nella nota del ministro degli Esteri e vicepremier - del ruolo del Cavaliere in quanto "fondatore e padre politico del progetto" del centrodestra, la rassicurazione sulla necessità "di trasformare in realtà gli impegni presi in campagna elettorale con gli Italiani" e la presa di posizione sul fatto che "Forza Italia continuerà a difendere, come ha sempre fatto, le scelte condivise adottate dal governo".