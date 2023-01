In Onda, Casini asfalta Parenzo: "Vuole la diagnosi in termini tecnici?"

22 gennaio 2023 a

Protagonista della puntata di In Onda di sabato 21 gennaio è Pier Ferdinando Casini: si celebrano i suoi 40 anni in politica e il suo ultimo libro, C'era una volta la politica. Nello studio di La7, dove conducono Concita De Gregorio e David Parenzo, si azzarda un improbabile paragone tra Giuseppe Conte ed Enrico Berlinguer, ossia due figure che sono riuscite a cambiare i loro partiti. Il grillino ha affrancato il M5s da Beppe Grillo, Berlinguer il Pci dal terrorismo. Appunto, paragone azzardatissimo: i meriti storici non possono essere accostati.

E Casini mostra di pensarla esattamente in questo modo. "Il paragone non è fattibile. Berlinguer è stato l'uomo che è riuscito a ideare l'eurocomunismo per staccare il Pci italiano dal giogo di Mosca. Ed è l'uomo insieme al Pci di allora che ha avuto il grande merito di scegliere la parte giusta: tanti salotti dicevano né con lo Stato né con le Brigate Rosse, loro scelsero di combattere con lo Stato contro il terrorismo". David Parenzo, però, non molla e rilancia la bislacca teoria: "Conte però ha staccato il M5s da Beppe Grillo". Ma Casini: "E Berlinguer isolò i fiancheggiatori delle Brigate Rosse, fu un merito storico enorme. Conte? Vedremo... Io tra Conte e Berlinguer non ho dubbi".

A quel punto si inserisce Concita: "Ma se lei intitola un libro C'era una volta la politica, significa che la politica non è più quella di una volta?", domandona vien da dire. E Casini: "Ah beh, certo. Diciamo così: Conte se lo può tenere Gomez e io mi tengo Berlinguer", infilza Peter Gomez, ospite in collegamento. Dunque, ancora Casini a brutto muso contro Parenzo: "La diagnosi su Conte in termini tecnici? Ha avuto il più grande vantaggio insperato e ne ha approfittato intelligentemente della scissione di Luigi Di Maio, un regalo di Babbo Natale. Dal giorno dopo ha potuto costruire il M5s a sua immagine e indisturbato", conclude l'ex presidente della Camera.

In Onda, Casini infilza Parenzo e Peter Gomez