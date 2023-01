29 gennaio 2023 a

a

a

L’importanza del corretto marketing on line nel 2023 secondo l’esperto Gabriele Gianni è un imprenditore digitale classe 2001. Il suo primo approccio nel business è stato alla tenera età di soli 18 anni. In meno di un anno ha creato un’agenzia di marketing online che ha aiutato centinaia di e-commerce ad aumentare il loro fatturato online.



A 19 anni ha deciso di trasferirsi a Dubai per ampliare la propria visione, la propria rete di contatti e prendere anche il mercato estero. L’anno successivo ha portato la sua agenzia ad avere oltre 100 clienti soddisfatti e grati dei risultati che Gabriele ha fatto ottenere. Come hai fatto a ottenere tutti questi risultati in così poco tempo? “Come imprenditore, posso dire che il mio successo è stato il risultato di una combinazione di fattori. Innanzitutto, ho sempre avuto una chiara visione per la mia azienda e ho lavorato sodo per raggiungerla. Ho anche investito molto tempo e risorse nella formazione e nell'istruzione per sviluppare le mie competenze di leadership e di gestione. Inoltre, ho sempre cercato di essere all'avanguardia nelle ultime tendenze e innovazioni del mio settore, e ho investito in nuove tecnologie e strategie per differenziarmi dalla concorrenza. Ho anche sempre cercato di mantenere una comunicazione efficace con i miei dipendenti, clienti e partner commerciali, per comprendere le loro esigenze e preoccupazioni, e ho sempre cercato di adattarmi rapidamente ai cambiamenti del mercato e delle condizioni economiche. Infine, ho sempre cercato di circondarmi di un team di professionisti di talento e di motivarli a raggiungere i loro obiettivi. Ho anche sempre cercato di operare con integrità e trasparenza nei miei affari e nelle mie relazioni con gli altri. Tutto questo ha permesso alla mia azienda di crescere rapidamente e di raggiungere i risultati che vedi oggi”.

Parli spesso di leadership, come hai sviluppato una leadership imprenditoriale?

“Ci sono diversi modi per sviluppare una leadership imprenditoriale, alcuni dei quali possono includere: 1-Sviluppare competenze attraverso formazione, esperienza e auto-riflessione per diventare un leader efficace. 2-Comunicare efficacemente con i propri dipendenti, clienti e partner commerciali, e comprendere le loro esigenze e preoccupazioni. 3-Avere una visione a lungo termine per la propria azienda e lavorare per raggiungerla attraverso la pianificazione, l'organizzazione e la decisione rapida e informata”.