Quarta Repubblica, Sallusti su Cospito: "Questo signore vuole suicidarsi"

Ad animare il dibattito politico, e non solo, c'è il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico al 41 Bis appena trasferito dal carcere di Sassari a quello di Opera per ragioni di salute: le sue condizioni peggiorano a causa dello sciopero della fame che ha iniziato contro il carcere duro. L'obiettivo del terrorista è l'abolizione tout-court del carcere duro, insomma spiega di non farlo soltanto per sé stesso. Cospito, per inciso, è in carcere per aver gambizzato un dirigente Ansaldo ed è considerato una delle menti della rete anarchica italiana.

Del caso se ne parla a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 30 gennaio. E tra gli ospiti in studio ecco Alessandro Sallusti, direttore di Libero, che sull'intera vicenda ha una linea molto precisa. "Non è vero che lo Stato sta uccidendo questo signore, questo signore si vuole suicidare e lo Stato sta facendo di tutto per impedirlo. Le leggi le decide lo Stato", ricorda il direttore.

E ancora, riferendosi ai cortei degli anarchici in diverse città, Sallusti rimarca: "C’è uno striscione che dice aboliamo l’ergastolo. Gli anarchici sono contro lo Stato e contro le leggi dello Stato!". E ancora: "Questi anarchici trovano conforto in una parte dell’opinione pubblica quindi si sentono giustificati. Questo Stato ha sacrificato Moro per non cedere ai ricatti quindi spero non lo faccia ora", conclude Alessandro Sallusti.