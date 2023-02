Meloni, vignetta-choc: lancia bombe molotov. Gasparri: "Da querela"

06 febbraio 2023 a

Makkox non si smentisce. Ancora una volta l'illustratore si rende autore di una vignetta a dir poco ingiuriosa. Di questo si è parlato a L'Aria Che Tira nella puntata in onda lunedì 6 febbraio su La7, dove Myrta Merlino ha mostrato il disegno che ritrae Giorgia Meloni mentre lancia una bomba molotov. Come se non fosse abbastanza, sopra appare il grido: "Teniamo bassi i toni, ca***". Il riferimento è all'opera dello street artist Banksy. Non a caso Makkox si firma per l'occasione Manksy. Il significato della vignetta? Per l'illustratore il presidente del Consiglio fa solo finta di smorzare i toni su Alfredo Cospito al 41 bis.

Quanto basta a scatenare la reazione di Maurizio Gasparri, in studio davanti alla conduttrice. La vignetta di Makkox "è denigratoria e offensiva, da querela, è un attacco sconsiderato e vergognoso" tuona il parlamentare di Forza Italia. E ancora: "Fossi in lei querelerei, raffigurata con la molotov in mano...". Che il fumettista,all'anagrafe Marco Dambrosio, non nutra grande simpatia per il centrodestra non è una novità.

A ridosso delle elezioni del 25 settembre, il volto di Propaganda Live arrivò a insultare gli elettori. "Ho detto che questa campagna elettorale è semplice, fatta da un testo per scimpanzé". Insomma, per il disegnatore gli scimpanzé "siamo noi". Scendendo nei dettagli, Dambrosio replicava: "O siamo noi così, o loro". Finita qui? Niente affatto: "L'ignoranza è concime per la destra. Mentre la sinistra si basa su valori controintuitivi. Esempio: è giusto accogliere il migrante, anche se può rubarti il lavoro. La destra ti dice: meglio accogliere il turista, che ti porta i soldi".