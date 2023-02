Madonna, volto sfigurato: la foto che preoccupa i fan

07 febbraio 2023 a

"Non riesce nemmeno più a sorridere". "Ma è irriconoscibile. Sicuri che sia lei?". Gli spettatori degli Grammy Awards sono rimasti impressionati dalla metamorfosi di Madonna che ha presenziato all'evento di Los Angeles, presentando l'esibizione di Sam Smith e Kim Petras con un breve discorso sul palco. Dalla serata dei Grammy non si parla d'altro che di lei e le parole sono tutt'altro che lusinghiere. Sui social si sprecano i commenti sul viso deformato, sugli zigomi e sulle labbra gonfie, sulle sopracciglia decolorate della cantante ormai 64enne. Non sono piaciute neanche le due treccine che le incorniciavano il volto. "Non so chi le stia dando consigli, ma ha un aspetto orribile", "Non può essere lei, è totalmente cambiata", scrivono i fans sui social mentre abbondano i "meme", nei quali viene paragonata a Marilyn Manson e al clow di "Saw".

In realtà è da qualche anno che la popstar britannica sta mettendo in atto una trasformazione sul suo corpo ricorrendo con eccessiva frequenza alla chirurgia estetica, modificando i tratti del suo viso. Le labbra si sono gonfiate, gli zigomi si sono alzati e gli occhi si sono fatti sottili e i fan hanno iniziato a rumoreggiare. I video condivisi da Madonna su Instagram e Tik Tok sono da tempo al centro delle polemiche per la sua metamorfosi e i commenti critici si continuano a sprecare. E se fosse solo una fase artistica? Viene in mente Orlan, al secolo Mireille Suzanne Francette Porte, performance artist francese, esponente della Body Art che si sottopone a una serie di operazioni chirurgiche documentate in video per modificare il suo aspetto, con l'aggiunta di protesi facciali, quali corna, riprendendo le fasi mediche in video e conservando i resti organici prodotti dalle operazioni stesse, inserendoli in appositi contenitori che lei chiama "reliquiari" e che vengono esposti nei musei. Madonna è la nuova Orlan?