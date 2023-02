Oscar Giannino, il sospetto: "La vera ossessione sessuale di Putin"

21 febbraio 2023 a

Toni molto duri quelli usati da Putin nel discorso di questa mattina ai parlamentari dell'Assemblea Federale russa. Lo zar ha ribadito la sua volontà di proseguire nell’invasione dell’Ucraina e ha rivolto gravi accuse all’Occidente. Anche se, secondo Oscar Giannino, una sola sarebbe la notizia rilevante: "Unica news del discorso di Putin stop Trattato su testate nucleari", ha scritto in un tweet.

Sulle accuse del presidente russo all'Occidente, invece, Giannino ha scritto: "Trita tirata contro Occidente 'pedofilo e gay', sex vera ossessione dello zar". Putin, infatti, ha detto che in Occidente "abusi sui minori e pedofilia sono considerati la norma". Poi ha condannato "l'immoralità" dell'Occidente, dove il clero è "persino costretto a benedire i matrimoni dello stesso sesso". Secondo il presidente russo, l'Occidente "contribuisce solo alla distruzione della famiglia, della cultura e dell'identità nazionale".

Secondo Giannino, però, non ci sarebbe stato nessun passaggio fondamentale sul conflitto in corso: "Su guerra zero enfasi - ha scritto su Twitter - azzeramento Ucraina scompare. Mangiar polvere per 1 anno inizia ad avere effetto...". Nel discorso, in effetti, lo zar ha ripetuto cose già sentite sulla guerra. In particolare, ha giustificato l'invasione dell'Ucraina, dicendo che i russi sono "costretti a realizzare l'operazione militare speciale per eliminare la minaccia neonazista". Infine ha parlato delle armi atomiche: "Non useremo per primi le armi nucleari. Ma se lo fanno gli Stati Uniti dobbiamo essere pronti. Nessuno si faccia illusioni, la parità strategica non deve essere infranta".