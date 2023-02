"Servono mani in più": sesso, la famiglia più scandalosa del mondo

22 febbraio 2023 a

Su Instagram la loro pagina ufficiale si chiama "La famiglia Davis". Il "patriarca" è Nick Davis, nerboruto signore di mezza età, spesso accompagnato nei suoi selfie da tre belle ragazzotte. Non sono le figlie, ma la moglie ufficiale e le due giovani amanti. Un menage a 4 scandaloso che ha conquistato 22mila follower sui social e pure un documentario in tv, facendo impazzire tutta l'Inghilterra. "Sta vivendo un sogno", è il commento del capofamiglia che evidentemente non ha ancora affrontato il rovescio della medaglia della affollata convivenza.

Nick veste i panni orgogliosi del "marito trofeo", cuciti addosso dalla sua stessa moglie April, che un bel giorno per ravvivare il loro rapporto un po' troppo monogamo gli ha proposto di allargare la coppia. Prima ha fatto il suo ingresso trionfale Jennifer, che ha messo un po' di pepe nel matrimonio durato 9 anni. Quindi è toccato a Danielle, 22 anni appena, da pochi mesi diventata il quarto elemento di questo piccantissimo circo familiare.



Marito e tre mogli se la spassano, andando a cena fuori, condividendo la routine domestica quotidiana diventata assai più vivace. "Nick è molto difficile da gestire a letto", ammettono le tre donne in coro, rivelando l'unica spina di questa rosa durante un’intervista per il programma di TLC, Seeking Sister Wife. "Nick - ha aggiunto la moglie April al tabloid Daily Star - non ha un lavoro al momento ma ci siamo noi che lavoriamo e questo non ci pesa perché lui ci ripaga a letto. Nell’intimità è pieno di energia e per questo per gestirlo servono mani in più". Chi ha orecchie per intendere, indenderà.