Giorgia Meloni lascia la Cgil? E subito dopo... dalla sala, immagini sconcertanti

Nonostante le proteste, i fatti al Palacongressi di Rimini dimostrano un grande interesse per Giorgia Meloni. Alcuni delegati Cgil, prima dell'arrivo del presidente del Consiglio, si sono scagliati con tanto di slogan e lancio di peluche. Peccato però che appena la leader di Fratelli d'Italia abbia lasciato il palco, i presenti l'hanno seguita. Risultato? Chi è salito a parlare dopo di lei è rimasto solo. O quasi. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, si è trovato a parlare di fronte a una platea "svuotata". "Capisco l'interesse per la presidente Meloni ma forse il sindacato in passato ha dimostrato più interesse per la pace", è stato il suo commento.

Arrivata nel fortino rosso, la Meloni ha chiesto ai presenti di non avere pregiudizi. "Su alcune cose sarà più facile trovare condivisione, su altre sarà parecchio difficile ma non vuol dire che non bisogna tentare". Da qui l'osservazione: "Con i ministri ho contato 20 occasioni di confronto in pochi mesi. Non considero finto questo confronto e lo considero produttivo anche quando non siamo d'accordo. Credo che se il nostro approccio è sincero, posso imparare anche da chi è molto distante da me".

Per questo il premier chiede al sindacato "di avere umiltà, non partire da un pregiudizio, perché è mia responsabilità rappresentare tutti gli italiani. Rivendicate senza sconti le vostre istanze nei nostri confronti. Magari non saremo d'accordo ma le vostre istanze troveranno sempre ascolto perché questo è l'impegno preso nei confronti degli italiani e intendo portarlo avanti".