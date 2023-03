Francesca Pascale al fianco della Schlein: attacco alla Meloni

18 marzo 2023 a

Tutti in piazza appassionatamente. Tutti in piazza a Milano dove oggi, sabato 18 marzo, si consuma la manifestazione contro lo stop alle registrazioni all'anagrafe comunale dei figli di coppie omosessuali. Insomma, l'ennesimo corteo contro il governo.

In piazza ecco Elly Schlein, neo-segretaria del Pd, che sfila insieme al sindaco arcobaleno Beppe Sala. Ha "disertato", invece, Giuseppe Conte: per il M5s in prima linea Chiara Appendino. Per inciso, Elly Schlein è stata accolta con un'ovazione e al grido: "Elly, Elly, Elly". Già, una piazza che sta tutta con lei.

Ma non solo. Perché in corteo a Milano - e lo aveva annunciato anche venerdì sera, ospite in studio a Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7 - c'era anche Francesca Pascale, insieme alla moglie Paola Turci. L'ex di Silvio Berlusconi, intercettata dai cronisti in corteo, ha detto la sua: "Schlein mi piace molto come persona e come donna, perché è una combattente", ha premesso.

Dunque, contro il governo: "A Giorgia Meloni non chiediamo scontri, è venuto il momento di smetterla con questi scontri tra destra e sinistra, perché i diritti civili sono i diritti di tutti, anche di Giorgia Meloni e di sua figlia". E ancora contro il premier: "Meloni dovrebbe riflettere, perché non è una guerriglia tra chi è omosessuale ed etero", ha concluso Francesca Pascale. Sempre dalla Gruber, poche ore prima della manifestazione, aveva fatto sapere di non aver mai votato Pd, "ma questa volta lo farò". Tutto merito di Elly Schlein...