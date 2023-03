Myrta Merlino gela Prodi: "... e poi la Russia invade l'Ucraina"; il gelo del Prof

20 marzo 2023 a

Eccoci nel salottino de L'aria che tira, la trasmissione di approfondimento del mattino condotta su La7 di Myrta Merlino. E nella puntata di oggi, lunedì 20 marzo, ecco che come ospite in collegamento, dopo lungo tempo, si ripresenta Romano Prodi, il due volte ex premier.

"C'è molta polemica internazionale, ripartiamo da lì", premette Myrta Merlino rivolgendosi a Prodi. Dunque, ricorda come l'ultima ospitata risale a parecchio tempo fa. "Professore... che bello vederla - riprende la conduttrice -. Sa che era moltissimo tempo che non la vedevo, sono andato a vedere l'agenda: l'ultima volta che è venuto da me era niente di meno che il 21 febbraio dell'anno scorso. Pensi che dopo quattro giorni la Russia invadeva l'Ucraina. Pensi che altro mondo ci trovavamo a commentare in quel febbraio scorso", sottolinea la Merlino.

A quel punto, un poco in imbarazzo, ecco che Romano Prodi sgrana gli occhi, solleva una mano in favor di telecamera e quasi sentendosi un po' sotto accusa per il fatto di portare jella - e ovviamente si scherza, così come scherza lui - afferma: "Oh, non è mica stata colpa mia...". Da par suo, la conduttrice puntualizza: "No, non è che tutte le volte che viene lei succede qualcosa di tremendo. Sono d'accordo", conclude Myrta Merlino. E via con l'intervista.

