De Benedetti, "non una leader": la profezia horror sulla Schlein

In fatto di previsioni, Carlo De Benedetti non sembra essere proprio un esperto. Qualche sua profezia, infatti, non si è avverata. Anzi, si è verificato esattamente l'opposto di quanto da lui predetto. A fare un excursus dei suoi sbagli ci ha pensato Tino Oldani su Italia Oggi: "Basta ripescare sul web le sue interviste degli ultimi due anni e confrontarle quanto è poi realmente accaduto e con le interviste degli ultimi giorni".

Su Elly Schlein, per esempio, in un'intervista a Luca Telese di qualche giorno fa, l'ingegnere ha detto che è "l’unica in grado di portare nella politica quella radicalità di cui ci sarebbe bisogno". Peccato che in un'intervista del novembre dell'anno scorso al Corsera, De Benedetti parlò un po' diversamente della Schlein: "Non ha neppure la tessera del Pd. Sarebbe il classico Papa straniero. E’ una figura interessante, non una leader". Profezia finita male, visto che poi la Schlein ha vinto le primarie del Pd e ora guida i dem all'opposizione.

Un'altra previsione sbagliata, poi, la fece in quella stessa intervista, su Letizia Moratti candidata alla presidenza della regione Lombardia: "Sono sicuro che un candidato del Pd non vincerebbe mai. Mentre, contro Attilio Fontana, la Moratti, che ha avviato una profonda revisione del suo passato berlusconiano, può farcela". Tutti sappiamo com'è andata a finire poi. Fontana ha vinto al primo turno, il dem Majorino si è piazzato secondo e la Moratti ha registrato un risultato davvero basso. Di esempi, comunque, ce ne sono molti. Le sue previsioni furono sbagliate anche prima della fine del Conte II, quando disse: "Non ho mai creduto per un istante che Draghi possa fare il presidente del Consiglio. Conoscendo bene Draghi, lo escludo nel modo più categorico".