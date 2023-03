Osho e Virginia Saba, una voce clamorosa: Di Maio umiliato

25 marzo 2023 a

Virginia Saba dopo la fine della relazione con Luigi Di Maio non è rimasta a guardare. Ed ecco che dopo essersi fatta immortalare in compagnia di un giovane cantautore, la giornalista si mostra sui social. Qui fa sapere di avere ricevuto "le chiavi" del festival della Marina di Villasimius, località balneare in provincia di Cagliari. "Ci saranno due premi Strega e a introdurre il Festival avremo Federico Palmaroli, in arte Osho". Una vendetta al fu ministro degli Esteri? A molti non è sfuggita l'ospitata.

Proprio Osho, a causa delle sue battute, è finito più volte nel mirino dei pentastellati. Che sia proprio lui - ironizza il Secolo d'Italia -, tra tanti potenziali candidati, l’ospite d’onore del Festival curato da Virginia Saba, ha una sua implicita umorismo. Intanto Di Maio sembra non curarsene. L'ex leader del Movimento 5 Stelle, dopo la batosta elettorale e l'addio alla Saba, ha voltato pagina.

Di Maio ha intrapreso una nuova relazione con Alessia D'Alessandro, 33enne italo-tedesca. Proprio Di Maio nel 2018 lanciò la sua candidatura alle Politiche nel collegio Agropoli-Castellabate. Lei - la presentava l'allora grillino - è "un'economista che lavora con la Cdu di Angela Merkel in Germania". Uno strafalcione poi corretto dal Consiglio economico dei cristiano-democratici tedeschi che intervenne precisando che la D'Alessandro lavorava solo come assistente, "non è operativa in nessun ambito rilevante dal punto di vista politico" e "non cura contatti politici".