Papa Francesco al Gemelli: "Affaticamento respiratorio", come sta

29 marzo 2023 a

a

a

Papa Francesco nuovamente in ospedale. Bergoglio è al Gemelli di Roma. Nulla di grave, tiene però a precisare il portavoce. "Papa Francesco - afferma il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni - si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati". Una versione su cui Dagospia nutre sospetti, tanto da aggiungere: "Ufficialmente" doveva sottoporsi a dei controlli. E nel pomeriggio sono circolate voci di un "affaticamento respiratorio" e non sarebbe escluso il ricovero.

Solo a luglio di due anni fa Bergoglio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Da tempo poi soffre di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, che negli spostamenti lo costringe all'utilizzo della sedia a rotelle. Nel giorno del suo 86esimo compleanno, il Pontefice ha ribadito la volontà di non sottoporsi a un intervento chirurgico: "Si governa con la testa e non con il ginocchio", sono state le sue parole. Eppure il dolore persiste. In tanti hanno già ipotizzato le sue dimissioni. Ipotesi a cui ha già risposto per le rime: "Non ho intenzione di dimettermi. Al momento no".

Certo, non ha mai nascosto, "mi fa un po' male il ginocchio", e "mi sento un po' sminuito", ma "mai" gli è venuto in mente di dimettersi. Solo "se vedo che non posso, o mi faccio male o sono un ostacolo". Anche se le speculazioni, lui lo sa bene, non mancano. "Quando un Papa è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave", ha ribadito più volte in riferimento ai media dei quali è stato spesso il protagonista.