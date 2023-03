Cruciani contro la rom: "E' una specialità, lei...", caos in studio

31 marzo 2023 a

Le borseggiatrici che mietono centinaia di vittime al giorno tengono banco a Dritto e Rovescio. Il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio è tornato sull'argomento. A parlarne con lui, Giuseppe Cruciani. Il conduttore radiofonico, in studio assieme a diverse donne rom, parla di quella che è "una specializzazione" nel loro campo. "Anche tra i rom esistono i cosiddetti 'trasfertisti', quelli che di solito vengono dal Sud, in particolare dalla Campania, al Nord per rubare orologi preziosi". E ancora: "Questa è una specializzazione, in qualche modo va anche considerata tale. Anche nel campo rom esiste questa specialità, si passa di città in città".

Non è dello stesso parere Humiza Halilovic, rappresentante della comunità rom. La donna tiene a precisare che "non tutti i rom sono ladri. Alcuni lo fanno per necessità". "Non si ruba per necessità", sbotta Cruciani mentre la signora chiede di poter parlare senza essere interrotta. "Io non la giustifico", prosegue Humiza. "Ma lei ha mai rubato?", rincara la dose il conduttore de La Zanzara.

"No - replica la rom -. L'ho fatto solo a 14 anni per un paio di scarpe, che ci creda o no". Ecco allora che a prendersela con Cruciani c'è anche Vladimir Luxuria: "Ma dai, non è perché è rom allora devi chiederle se ha rubato. Questa cosa non va bene", contesta l'ex parlamentare. "Siccome qui si era seduta una persona che aveva dichiarato di rubare - si spiega Cruciani -, allora pensavo che anche lei volesse confessare".