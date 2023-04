Concita De Gregorio, "umanità in pericolo": la rivelazione su Eugenio Scalfari

02 aprile 2023 a

Su ChatGpr, Concita De Gregorio, in un editoriale su La Repubblica si limita "a osservare che sia ben strano" "che gli ingegneri supremi delle multinazionali sovrane dicano (a chi, a se stessi?) di fermarsi un po’ per via di certi 'rischi profondi per la società e l’umanità'. L’umanità, nientemeno. Il mondo, la razza umana a rischio", scrive la giornalista e conduttrice di In Onda. "Leggo che se gli sviluppatori americani si fermassero davvero farebbero solo un favore alla Cina che 'in questo settore arranca', scrive Riccardo Luna, il quale aggiunge: 'Il genio ormai è uscito dalla lampada, ci sono decine di start up che lavorano sullo stesso codice sorgente. Questa cosa non si può più fermare'".

"Umanità in pericolo": Elon Musk fa tremare il mondo, cosa sa

Quindi la De Gregorio ammette di non sapere praticamente nulla sull'argomento e si ripropone di "provare a impararlo". Quindi svela un aneddoto su Eugenio Scalfari: "Moltissimi anni fa Vittorio Zambardino giornalista di Repubblica lungimirante, andò da Eugenio Scalfari per informarlo dell’esistenza di Internet e illustrargli la possibilità che avrebbe potuto costituire per il giornale. Scalfari sapeva di Internet, allora, quel che io so di intelligenza artificiale oggi: ne aveva sentito dire". Allora Scalfari, prosegue la De Gregorio rispose: "'fai un progetto, mostrami come si porta questa macchina, insegnalo ai tuoi colleghi e proviamo. Mostrami, insegnami. Di fronte a un pericolo per l’umanità, per dire: se lo conosci puoi forse governarlo, se non lo conosci soccombi di sicuro. Mettiamoci a studiare", conclude.