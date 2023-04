Non è l'Arena, Veltroni in estasi: "Benigni? Da godere, scena impensabile"

03 aprile 2023 a

a

a

"Guardate chi c'è là dietro... Un giovanissimo Walter Veltroni che se la sta ridendo": Massimo Giletti lo ha detto all'ex segretario del Pd, suo ospite in studio a Non è l'Arena su La7, mostrando una vecchia foto di Roberto Benigni che prende in braccio Enrico Berlinguer. Nello scatto in bianco e nero, però, si vede sullo sfondo anche Veltroni. "Questa è un'immagine pop, una cosa mai vissuta, tu ti stavi godendo una scena che era impensabile", ha proseguito il conduttore.

"Non scappare!". Incidente mentre parla Giletti: è caos a Non è l'Arena | Video

"Me la stavo godendo con preoccupazione... - ha raccontato allora l'ex sindaco di Roma -. Perché non è che Roberto sia un macho, però lui mi ha raccontato che quando decise improvvisamente di prenderlo ci mise tutta la forza per sollevarlo e che mancò poco che gli scappasse di mano per quanto fosse leggero. E Berlinguer diceva 'piano, piano'".

Walter Veltroni a Non è l'Arena

"Una lumaca. L'unica certezza...": chi ridicolizza Elly Schlein, disastro-Pd

Veltroni, intervistato da Giletti, ha parlato di diversi argomenti, passando dalla politica all'attualità. In particolare, riferendosi alla pandemia da Covid, ha spiegato che quell'emergenza ha avuto conseguenze pesanti sulle persone: "Ci ha cambiati, 53mila giovani italiani vivono in hikikomori". E ancora: "La pandemia è stato il primo evento della storia umana che ha riguardato qualsiasi cittadino in qualsiasi luogo del mondo. Questa tragedia è entrata nella casa di ogni cittadino in ogni luogo del mondo".