Cinque Minuti, Benigni da Vespa "spacca" lo share

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Cinque Minuti)

E Bruno Vespa fece il miracolo: far capitolare Roberto Benigni che è andato ospite nel suo talk «super meloniano» a dichiarare il suo amore per l’Europa e a presentare il suo libro Il sogno. L’Europa s'è desta.

Tutto ciò non era affatto scontato visto che l’attore toscano è stato per decenni un’icona dell’antiberlusconismo e di certo non simpatizza per il governo. Ma un format di successo fa gola. E forse i risultati del referendum fan capire anche a sinistra il forte consenso sociale di cui Meloni gode nel Paese. Scelta peraltro premiata dagli ascolti: Cinque Minuti in access prime time su Rai 1 ha segnato 4.116.000 spettatori col 25.32% di share, circa 20mila utenti connessi dai device e picchi del 27% in momenti già virali come Benigni e Vespa che si toccano la punta del naso o lui che firma un contratto con gli italiani come fece Berlusconi.