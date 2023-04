Otto e Mezzo, Lilli Gruber ossessionata da FdI: "Attenzione, eh!"

04 aprile 2023 a

Siamo a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, la puntata è quella andata in onda lunedì 3 aprile. Al centro del dibattito il Pnrr e i ritardi nell'attuazione del piano. Ospite in studio ecco l'ex ministro Fabrizio Barca: Lilli la rossa, infatti, preferisce parlare di Pnrr piuttosto che del voto in Friuli Venezia Giulia, un trionfo per la sinistra.

"Oggi Giorgia Meloni ha detto che non è preoccupata per i ritardi sul Pnrr e che si fa troppo allarmismo e che noi non perderemo le risorse. Lei è d'accordo? Ha ragione Giorgia Meloni?", chiede la Gruber con sorriso sornione.

Ed ecco che Barca, con lucidità, risponde: "Non lo possiamo sapere. L'impostazione di monitoraggio del governo Conte prima e Draghi poi è stata improbabile - premette -. Nelle mani di questo governo c'è una mela interessante ma col baco. Sappiamo che a fine dell'anno scorso, e non era responsabilità del governo Meloni, si era speso la metà di quel che si poteva spendere. Il governo entrante non è stato messo in condizione di accompagnare il bilancio con una relazione, non c'è una relazione. Non ha fatto una due diligence, mi scuso per la parola inglese", afferma con ironia, riferendosi alla proposta di legge di Fabio Rampelli, ossia di vietare le parole inglesi nella pubblica amministrazione. E la Gruber, ovviamente, ci sguazza: "Attenzione! Multa eh!". E via col solito sorrisone a senso unico.

