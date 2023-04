Berlusconi, l'ex conduttrice Rai gli augura la morte

06 aprile 2023 a

È bufera, a buon ragione, su Daniela Collu. La conduttrice radiofonica ha augurato la morte a Silvio Berlusconi. La scrittrice e conduttrice (nel 2014) del programma Share su Rai Radio 2 ha pubblicato un tweet, poi prontamente rimosso: "La morte non si augura a nessuno ahahahhaha pepepeppeppeppe zazueira zazueira" ha scritto, simulando la nota canzone del trenino alle feste. Il riferimento è palese, tanto che nel giro di qualche minuto il cinguettio è diventato virale. A rilanciarlo il giornalista Massimo Falcioni: "C'è chi cancella e chi salva", ha commentato ripubblicando lo screenshot. E ancora: "Ride di una persona malata. Fa un tweet perculativo. Lo cancella. Blocca. Che elemento. Daniela Collu ha cancellato il suo tweet vergognoso. Neanche il coraggio di rivendicare le figure di m**a".

La Collu, infatti, dopo lo sfogo di Falcioni ha ben pensato di bloccarlo sul social, dove si è scatenata una bufera. "Si può contattare la Mondadori in qualche modo? Non è ammissibile pubblicare i libri di una persona del genere", è uno dei commenti. La Mondadori ha infatti edito il nuovo libro della Collu. Peccato però che proprio il gruppo editoriale sia presieduto da Marina Berlusconi. "Questa stazzitta non ha lavorato anche al Gf? - fa eco un altro utente - Soliti ipocriti che incassano soldi da colui che denigrano".

Eppure qualcuno prende anche le sue difese: "Se una persona cancella un tweet forse ha diritto che quel tweet rimanga cancellato. Pubblicate lo screenshot di un post cancellato è un gesto peggiore di qualunque post, anche il più cinico. Soprattutto se a compierlo è un giornalista".