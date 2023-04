Pascale, il suo augurio a Berlusconi? La foto che fa discutere

06 aprile 2023 a

Tanti i messaggi di pronta guarigione arrivati a Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è ancora ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il Cav è stato sottoposto a una serie di controlli e poi trattenuto per un affanno respiratorio. Si sospetta una polmonite che potrebbe essere la conseguenza, ha detto il Corriere della Sera - di una leucemia. Come detto, sono stati tanti gli auguri affinché l'ex premier si rimetta in forma. Tra questi però non c'è stato quello di Francesca Pascale. Nonostante la lunga relazione tra i due, poi finita, l'ex compagna del Cav è rimasta in silenzio. O meglio, la Pascale, oggi felicemente sposata con Paola Turci, ha pubblicato una vignetta tutt'altro che ironica vista la situazione.

Su Instagram in una storia la Pascale ha rilanciato il commento di un utente del web all'augurio di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha scritto: "Forza Silvio, ti aspettiamo". Sotto, pubblicata dall'utente, una foto con Berlusconi che fa le corna e la descrizione "Silvio in questo momento". Insomma, altro che auguri quelli della Pascale. Ma d'altronde l'ex compagna del leader azzurro non è nuova a uscite del genere. Pascale ha definito Salvini e i partiti sovranisti "omofobi": "Io votare a destra? Come se un capretto votasse per la Pasqua". Un attacco che ha visto il numero uno della Lega replicare: "Quanta rabbia, quanto odio. Io rispondo con lavoro, pace, amore e rispetto".

Intanto sono ancora ignote le condizioni dell'ex premier. La notte sarebbe passata serena però Alberto Zangrillo ha nuovamente rinviato il bollettino. A fianco di Berlusconi, oltre alla compagna Marta Fascina, ci sono già il fratello Paolo e il figlio minore, Luigi. La figlia Marina è invece appena arrivata.