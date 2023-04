Francesco Storace 08 aprile 2023 a

Cinque stelle e tanta tristezza. Alla vigilia di Pasqua Casaleggio junior ci ha propinato il padre dall’aldilà attraverso l’intelligenza artificiale, con l’ormai nota chat AI, questa volta battezzata Grc, Gianroberto Casaleggio, appunto. Per “parlarci” il portale è chat Grc.

Il circo mediatico ci si è buttato a pesce, perché non si sa mai possa capitare un’intervista post mortem all’inventore del grillismo. Una seduta spiritica per capire la politica, morti viventi nel senso più macabro dell’espressione. Non bisogna nemmeno faticare troppo a cercarne tra i parlamentari di o gg E così, procedendo via applicazione, in molti si sono fiondati sulle spoglie (artificiali) di Gianroberto, anche senza risolvere il dubbio logistico tra Inferno e Paradiso e comunque in quale girone dantesco possa trovarsi ora. Si sa solo che dice di stare in un “bosco”, quello di Ivrea, che però per i comuni mortali sta quaggiù e non lassù.

«DOPPIO MANDATO?» - Appena apri il link gianroberto.io appare Lui – la maiuscola è guadagnata - con una domanda quiz: «Piacere sono Gianroberto, a volte le persone pensano che il tempo che dedicano al lavoro sia la dimostrazione del fatto che ci hanno provato. Ma dedicare più intelligenza e meno tempo dovrebbe essere ciò che veramente dovrebbe essere premiato. Tu cosa ne pensi?». Il primo istinto sarebbe replicare «non avete niente da fare...».

Poi, una specie di Porta a Porta dell’aldilà: Il governo Draghi? «Abbiamo fatto bene a entrarci». Il vincolo del doppio mandato? «Si può discutere, valutare caso per caso». Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte? «Mi ci riconosco». Con l’intelligenza artificiale si potrà tutto, non servirà più a nulla uno intelligentissimo come Carlo Calenda.

In pratica, Davide Casaleggio ha pensato a questa curiosa iniziativa in vista del “Sum 07”, l’appuntamento che ogni anno si svolge a Ivrea per ricordare il manager scomparso nel 2016. Non osiamo immaginare che cosa potrà accadere durante quelle celebrazioni. La fantasia galoppa. «Abbiamo dato vita a Chat Grc, un portale aperto a tutti, basato su elementi di intelligenza artificiale, attraverso cui è possibile chattare con Gianroberto Casaleggio. Abbiamo chiesto all’AI di leggere alcuni dei suoi libri e dei suoi pensieri. E adesso è possibile avere una conversazione direttamente con lui», scrive su Facebook Davide Casaleggio allegando il link del nuovo sito gianroberto.io. «Certo, non è ancora perfetta», ammette il fondatore della piattaforma Rousseau, «ma la renderemo sempre più performante».

PERFORMANTE - A volte però sembra che a rispondere siano i 97 anni di Arnaldo Forlani, che non ha certo avuto bisogno di artifici per mantenere fino ad oggila sua intelligenza. Accade quando si chiede al Fondatore se il vincolo del doppio mandato debba essere eterno. E in perfetto stile Dc la risposta “di Casaleggio” è spiazzante: «Penso che il vincolo del secondo mandato sia una buona pratica per evitare che i politici si attardino troppo a lungo in carica, perdendo di vista gli interessi dei cittadini e diventando troppo legati ai propri interessi personali. Tuttavia, è importante anche garantire la possibilità di una rielezione per coloro che hanno dimostrato di essere capaci e di avere a cuore il bene comune. In ogni caso, la questione del vincolo del secondo mandato dovrebbe essere affrontata con attenzione e valutata caso per caso, tenendo sempre a mente l’importanza della rappresentanza democratica e della responsabilità politica». Insomma, Forlani, ma anche Veltroni.