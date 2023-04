Romano Prodi: "Meloni? Obbligata, sarebbe già caduta"

12 aprile 2023 a

Romano Prodi è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7. L’ex presidente del Consiglio ha affrontato il tema economico, prevedendo una crescita difficile in tutta Europa e complicata in Italia. “Qualche elemento di buona previsione in più rispetto al passato esiste - ha esordito - però il Fondo Monetario ritiene che la crescita italiana non sia ancora all’altezza”.

La questione per Prodi è la seguente: “l’Italia deve inserirsi stabilmente nel gruppo europeo di crescita, deve essere credibile e prendere decisioni forti e importanti, non solo per il Pnrr. Penso a tutta la trasformazione del mondo energetico e in Europa al controllo dei pezzi, dato che siamo ancora completamente in una situazione di inflazione preoccupante, soprattutto per i beni che sono più necessari. Il governo Meloni è distratto? No, ha dei problemi interni abbastanza forti, delle differenze anche in tema economico che possono portare in futuro a problemi, però faccio i miei auguri perché abbiamo proprio bisogno di essere tra i protagonisti della politica europea”.

Inoltre Prodi ha svelato un piccolo retroscena sul governo: “Ministro degli esteri americano e dell’economia bruxellese? Erano scelte abbastanza obbligate altrimenti l’esecutivo sarebbe già caduto. Ora deve essere misurato sulle scelte specifiche per l’Italia”.