Annalisa Chirico contro la eco-teppista: "Dove devi andare"

Gli attivisti per l'ambiente insorgono. Con il governo Meloni, infatti, chi imbratta opere pubbliche e monumenti vedrà cospicue sanzioni. Ed ecco che Ultima generazione sbotta. Ospite di PiazzaPulita, nella puntata di giovedì 13 aprile su La7, c'è Chloe, una giovane attivista. È lei a scagliarsi contro Annalista Chirico: "La signora ha detto che 'l'Italia sta riducendo le emissioni e che dovremmo andare in Cina', ma l'Italia è il sesto finanziatore di combustibili fossili al mondo, quindi se lei non conosce le informazioni...".

Parole che scatenano la giornalista: "Vada a imbrattare piazza Tienanmen se hai il coraggio, in Italia è facile". A quel punto Chloe prosegue: "Sesto finanziatore di combustibili fossili", "Vai in Cina", ribadisce la Chirico mentre Chloe dice: "Sono italiana, se certe cose non le sai è grave".

Il dibattito si fa talmente acceso che Corrado Formigli è costretto a fermare tutto. Da qui ecco che la ragazza si lancia in un appello: "Se in piazza ci fossero tante persone che chiedono la stessa nostra cosa, non avremmo bisogno di fare queste azioni (imbrattamenti). Ci stanno rubando la cosa più preziosa che abbiamo, ossia la vita, chiediamo aiuto e solidarietà agli italiani. Noi siamo oltre la sensibilizzazione".