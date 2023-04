"Terremoto-Giletti? Forse mi vedrete a Mediaset...": chi sgancia l'ultima bomba

14 aprile 2023 a

Mentre infuriano le polemiche sulla chiusura del programma di Massimo Giletti, Non è l'Arena, ieri il pentito Salvatore Baiardo è tornato in video su TikTok: «In tanti mi state chiedendo quando andrò da Giletti» ha detto Baiardo, «perché ho abbandonato un po’ La7, adesso ci sono nuove iniziative con nuove tv; non sarò più a La7, probabilmente mi vedrete in Mediaset: lì almeno lasciano dire quello che uno pensa, non ti condizionano nel parlare, ne scoprirete delle belle». Baiardo, ex gelataio considerato uomo di fiducia dei fratelli Graviano, ha pubblicato il video nelle ore precedenti alla notizia della sospensione della trasmissione Non è l'Arena dove era stato più volte ospite.