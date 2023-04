PiazzaPulita, rissa ecoteppista-Formigli: "Non pago!", "La gente s'inc***!"

14 aprile 2023 a

Chloe Bertini, attivista di Ultima Generazione, si scaglia contro il governo. Il motivo? L'idea di sanzionare coloro che imbrattano monumenti od opere pubbliche. Ospite di PiazzaPulita su La7, la ragazza ammette di essere stata lei stessa punita: "Ho preso una multa per le mie azioni a piazza di Spagna. Non ho pagato. Non pagheranno i miei genitori. So che questi debiti avranno un impatto sul mio futuro. Ma quale futuro avremo?".

Per l'attivista "ci stanno togliendo la cosa più preziosa che abbiamo, la vita". Eppure Corrado Formigli le ricorda che ci sono altri modi per protestare e raccontare le proprie posizioni. D'altronde "le persone si inca*** nel vedervi rovinare le nostre opere". Un biasimo che non piace alla Bertini: "La protesta non deve essere sopportabile. Deve essere impossibile da ignorare. Chiedo alle persone di silenziare questa polemica sul metodo. Continuerò a fare tutto quello che è necessario per ottenere un cambiamento". Poi la precisazione: "Farò tutto quello che è necessario in maniera non violenta per ottenere un cambiamento".

A suo dire "se in piazza ci fossero tante persone che chiedono la stessa nostra cosa, non avremmo bisogno di fare queste azioni (imbrattamenti). Ci stanno rubando la cosa più preziosa che abbiamo, ossia la vita, chiediamo aiuto e solidarietà agli italiani. Noi siamo oltre la sensibilizzazione". L'attivista è una delle sostenitrice della campagna "non paghiamo il fossile". Campagna che la vede battersi contro l'Italia, perché "è il sesto finanziatore di combustibili fossili al mondo".