Chloe Bertini, l'ecoteppista in studio da Formigli? Dove è stata beccata a giugno

Chloe Bertini, attivista di Ultima Generazione, da Corrado Formigli, nell'ultima puntata di Piazzapulita, ha sfidato il Fisco italiano. La giovane gretina ha rivelato di aver ricevuto per uno dei suoi atti dimostrativi in nome dell'ambiente una sanzione da 1.400 euro e ha dichiarato con orgoglio di non volerla pagare. "Non pagherò. Ho fatto dei blocchi, ho tante multe, ho dei debiti. Pagano i miei genitori? No, sono debiti che si accumulano", ha detto candidamente.

La ecologista del movimento ormai noto a tutto per i monumenti e le opere d'arte imbrattate è protagonista di diverse proteste che hanno l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini all'emergenza climatica e ottenere lo stop ai sussidi ai combustibili fossili. Eppure la Bertini, come riporta Il Giornale, "è laureata al King's College di Londra in neuroscienze ed è stata ammessa alla Alvin Ailey, una delle scuole di danza più prestigiose di New York". Insomma, è una ragazza piena di risorse.

Però quando si parla di ambiente Chloè Berrini si infiamma: "Vorrei vedere pianti, vorrei vedere gente che corre in strada", ha dichiarato a inizio marzo su Youtube sul canale "Michele Santoro presenta" e ha invitato a prendere coscienza dell'attuale contesto "perché tra poco gli sfollati saremo noi", indicando l'Italia tra i Paesi a forte rischio.

A giugno scorso la Bertini è stata tra i protagonisti del blocco del traffico sul Grande raccordo anulare. Qui si è sdraiata sull'asfalto per impedire la circolazione e per poco non è stata investita da un'auto. Poco prima, il 19 aprile 2022 era tra i tre attivisti di Ultima generazione arrestati in seguito all'azione alla sede Eni Energy store a Roma, in via Degli Ammiragli. "Le accuse sono ancora una volta quelle di danneggiamento, di violenza privata e di resistenza a pubblico ufficiale". Il giorno dopo è stata liberata.