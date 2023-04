Giletti, spunta anche Sigfrido Ranucci: "Cos'hanno offerto a Report"

16 aprile 2023 a

Oggi sarebbe stato il giorno della messa in onda per Non è l'Arena, che però in onda non andrà: come è noto il programma di Massimo Giletti è stato sospeso da Urbano Cairo con un provvedimento immediato e dirompente. Da quel momento, circolano diverse teorie sulla vicenda.

A corredo, il caso di Salvatore Baiardo, più volte ospite di Giletti, il quale avrebbe affermato di avere una foto di Silvio Berlusconi al fianco di Giuseppe Graviano, boss di Cosa Nostra. Illazioni "indegne", secondo il legali del Cavaliere, che hanno già fatto sapere di voler rispondere per via giudiziaria alle voci. Di quella foto, Baiardo, ne avrebbe parlato con Giletti. Ma non solo: secondo quanto scrive La Stampa, il ventriloquo dei boss di quella foto ne avrebbe parlato anche con Report, il programma di Sigfrido Ranucci in onda su Rai 3.

E ancora, si legge sul quotidiano di Torino: "Ha detto di averla, l'ha fatta vedere da lontano, ma non l'ha consegnata a nessuno". Insomma, c'è puzza di patacca. Interpellato dalla Stampa, Ranucci spiega: "C'è un'indagine in corso e non posso scendere nei dettagli. Posso solo dire che noi non abbiamo mai pagato una fonte in 25 anni di storia".

Per inciso, fonti investigative fanno trapelare che quello di Baiardo potrebbe essere un ricatto, anche se non è ancora semplice capire nei confronti di chi. Anche perché la foto, ammesso e non concesso che esista, secondo quanto si apprende potrebbe anche essere un banale e velenosissimo fotomontaggio.