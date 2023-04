Stasera Italia, Rampini contro Santoro: "Non lo considero credibile"

19 aprile 2023 a

Michele Santoro ha presentato la staffetta per la pace in Ucraina, chiedendo di rimettere al centro del dibattito pubblico la questione della guerra e soprattutto la necessità di arrivare a una trattativa. L'iniziativa, però, è stata criticata da Federico Rampini a Stasera Italia, in collegamento con Barbara Palombelli su Rete 4: "Non lo considero credibile e ora spiego anche il perché". Poi ha aggiunto: "Quando noi eravamo ragazzi, le piazze di tutto l'Occidente erano piene di manifestazioni pacifiste, quelle manifestazioni avevano uno slogan chiaro, 'yankee go home', 'americani andatevene a casa', c'era la guerra del Vietnam... le opinioni pubbliche occidentali avevano deciso che c'erano un aggressore e un aggredito e nessuno si sognava di dire che l'Unione sovietica e la Cina che stavano armando quotidianamente il Vietnam del Nord aizzavano la guerra".

Facendo un parallelismo tra ieri e oggi, insomma, Rampini ha spiegato: "C'erano un aggressore e un aggredito e l'aggressore se ne doveva andare a casa e così è finita nel 1975. Allora, oggi questi che parlano di manifestazione della pace usano espressioni come guerra russo-ucraina... non c'è una guerra russo-ucraina, questa è un'aggressione della Russia, un'invasione della Russia. Allora dov'è lo slogan 'Putin go home'? Solo con quello slogan una manifestazione pacifista è credibile, altrimenti è una manifestazione di ipocrita equidistanza".