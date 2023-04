Bruno Vespa, assist a Matteo Renzi: "Cosa mostreremo a Cinque Minuti"

29 aprile 2023 a

Tra Matteo Renzi e Bruno Vespa c'è un sodalizio? "Noi - ha detto il nuovo direttore editoriale de Il Riformista, nonché leader di Italia Viva - lavoreremo molto per l’uscita de 'Il Riformista' che è prevista per mercoledì 3 maggio. Mostreremo la prima copia nella trasmissione 'Cinque Minuti', di Bruno Vespa, alle 20.30 di martedì 2 maggio. E dalla settimana prossima sarà possibile fare gli abbonamenti per ricevere il giornale non solo via email ma anche via Whatsapp. Aumenterà anche la diffusione nelle edicole. Spero che vi convincano i contenuti, perché è su quello che vogliamo fare la differenza".

Proprio le parole dell'ex premier hanno scatenato il sospetto di Affaritaliani che parla di "un sodalizio" tra i due. A maggior ragione - si legge - con la nomina di Andrea Ruggieri. Il nipote del conduttore di Rai 1 sarà il nuovo direttore responsabile del quotidiano. Renzi infatti non è iscritto all’albo e non può fare il direttore responsabile. Da qui la scelta ricaduta sul forzista.

"Stiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molto idee affascinanti", ha ammesso più volte lo stesso Renzi in riferimento proprio al collega Ruggieri che invece è stato più cauto e ha ironizzato: "Ora devo tenerlo a bada".