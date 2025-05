Garlasco, clamoroso a Porta a Porta: cosa ri-spunta

Cosa resta del delitto di Garlasco 18 anni dopo? Tanto, tantissimo, a giudicare dalle nuove indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio. Ma, per forza di cose, in quasi vent’anni l'Italia è cambiata molto. Così come la televisione. Ora i talk show di Rai e Mediaset fanno a gara di share per intrattenere i telespettatori con le nuove rivelazioni sull'omicidio di Chiara Poggi. E Bruno Vespa, in uno slancio clamoroso di nostalgia, ha persino riesumato in studio il plastico di casa Poggi.

Ebbene sì, lo storico volto di Porta a Porta ha riportato in tv il vecchio plastico di Garlasco. Probabilmente recuperato in una sorta di magazzino di Viale Mazzini, ripulito e rimesso a luci per i telespettatori di Rai 1. C'è ancora la figuretta della povera Chiara diventata un ritaglio di cartone disteso all’inizio della scala. Sembra non essere cambiato nulla da quel lontano 2007.