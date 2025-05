La legalità fa bene a Cinque minuti

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (“Cinque Minuti” / Rai 1) Proprio in queste ore il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo ha rivolto un appello ai media chiedendo maggiore attenzione al tema mafie. Il dibattito sui social è aperto ma intanto da Rai, Mediaset, La7 e Sky i segnali sono incoraggianti.

La Rai, come da tradizione, ha dedicato il palinsesto alla “Giornata della Legalità”. E gli ascolti l’hanno premiata. Lo Speciale del Tg in diretta dal Parco Jung del Museo Falcone e Borsellino di Palermo con la conduzione di Elisa Anzaldo, alla presenza dei ministri Piantedosi, Nordio, Giuli, è stato visto da oltre 600mila spettatori col 13% di share. Forse meno scontato l’ottimo risultato di Cinque Minuti con ospite Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia. Temi per nulla seduttivi: la verità storica sulla trattativa, la testimonianza shock del generale Mario Mori, le liti fra i familiari delle vittime. Ma la curva ha retto, il pubblico non si è distratto, e Bruno Vespa ha consegnato a De Martino una curva al 23%. Nonostante terrorismo, guerre, cronaca nera, il ricordo dei martiri dello Stato è sempre vivo.