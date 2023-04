De Gregorio contro il governo: "Si concentrano sul vestiario di Schlein e poi..."

29 aprile 2023 a

Come di consueto, Concita De Gregorio inaugura la puntata di sabato 29 aprile con il botto. La conduttrice di La7 esordisce lanciando una frecciata al governo: "Altre armi di distrazione di massi. Si concentrano sui colori del vestiario di Elly Schlein, mentre l'Aula è deserta".

Il riferimento è al voto sull'aumento dello scostamento di Bilancio che ha visto la maggioranza sotto a causa di alcune assenze. Un fatto non passato inosservato a Giorgia Meloni. Nonostante il suo viaggio istituzionale a Londra, il premier non ha perso tempo e ha rimproverato il governo per "la brutta figura". Eppure questo non basta alla De Gregorio: "C'è sempre qualcosa di sostanza e qualcosa che ci distrae dalla sostanza". La giornalista ricorda che il Def "è un documento importante".

“Meloni? Gioco truccato”: Canfora, la sinistra si umilia da sola

Alla Camera la maggioranza si è fermata a 194 voti favorevoli, il 195esimo è di Giachetti del Terzo Polo, ma la maggioranza assoluta, necessaria affinché il testo passasse, si raggiungeva a quota 201 visto che la Camera è composta da 400 deputati. Calcoli alla mano dunque sono stati 45 i voti mancanti. "Nessun problema politico - ha subito tuonato il ministro dellEconomia Giancarlo Giorgetti -, è che i deputati o non sanno o non si rendono conto".