Antonella Viola sparge terrore: "Quando non dovete mai mangiare"

01 maggio 2023 a

a

a

Antonella Viola fa ancora discutere. Non bastava dire che chi beve vino "ha il cervello più piccolo", l'immunologa rincara la dose. E questa volta lo fa anche sul mangiare. Nel suo libro La via dell’equilibrio: scienza dell’invecchiamento e della longevità, la 53enne sciorina consigli partendo dalla sua personale esperienza. "Il momento in cui ho capito che qualcosa stava cambiando è stato a 38 anni. Sebbene io sembrassi e mi sentissi ancora molto giovane, in realtà il mio corpo stava cambiando. Poi ho visto altri segni: ad esempio negli ultimi anni la menopausa, o il vedere che il corpo non è più come prima perché si prende peso più facilmente e quindi bisogna muoversi di più".

Bassetti massacra Antonella Viola: "Livelli inarrivabili, ora due calici..."

Ma non solo, perché la Viola seguirebbe una dieta in grado di farle perdere 11 chili in 4 mesi. Un'alimentazione miracolosa - verrebbe da dire - che "in Italia è nota come 'digiuno intermittente': prevede una finestra di 6-8 ore nella quale si mangia, e digiuno per il resto del giorno". A detta della Viola, intervistata da Repubblica, la sua efficacia è dimostrata da "diversi trial clinici che mostrano gli enormi benefici di questa pratica, che si basa sugli orologi biologici del nostro corpo e li riallinea. Abbiamo un orologio biologico centrale che segue la luce solare. Ma c’è anche un orologio biologico sensibile ai nutrienti. E quando mangiamo di notte, c’è un disallineamento: l’organismo riceve sia il messaggio: 'è buio, devi dormire' che quello opposto: 'ti stai nutrendo, devi stare sveglio'. E il corpo patisce".

"Vantaggi enormi". Antonella Viola? Dopo il "no" al vino... a cosa fa lo spot

A seguire il suo esempio il marito, che addirittura "smette di mangiare alle quattro di pomeriggio fino alla prima colazione del mattino dopo". Una scelta che l'immunologa liquida come "cosa giusta". E per quanto riguarda il vino nessun ripensamento: "Ho la scienza e l’Oms dalla mia parte". Insomma, "l'alcol del vino è cancerogeno".