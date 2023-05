Michela Murgia e il tumore, "l'ultimo barlume": il suo gesto

09 maggio 2023 a

a

a

"Oggi è caduto il primo ciuffo": Michela Murgia si è rasata i capelli dopo l'annuncio del tumore. E lo ha fatto in un toccante video condiviso con i fan sul proprio profilo Instagram. "Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di “Tre ciotole”. Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?", ha scritto a corredo del filmato.

La scrittrice ha fatto sapere di avere un cancro al quarto stadio in una recente intervista al Corriere della Sera. La Murgia ha chiarito che il suo tumore non è operabile, perché ha già metastasi alle ossa, ai polmoni e al cervello. E da un po' di tempo a questa parte starebbe preparando la sua partenza. Nel frattempo avrebbe anche intenzione di sposarsi.

Ecco chi è Lorenzo Terenzi, l'uomo che sposerà Michela Murgia

"Non importa se non avrò più molto tempo: l'importante per me ora è non morire fascista - ha detto la scrittrice al Corriere -. Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio, perché il suo è un governo fascista". La Murgia, infine, ha anche confessato di non sentirsi sola o sconfitta: "Ho cinquant'anni, ma ho vissuto dieci vite. Volevo anche andare in Corea. Forse ci andrò quando disperderanno le mie ceneri nell'oceano, a Busan".