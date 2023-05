Michela Murgia, le parole di Giuliano Ferrara: "Me l'ero persa"

08 maggio 2023 a

L'annuncio di Michela Murgia che ha parlato senza se e senza ma della malattia contro cui sta combattendo ha colpito e non poco il mondo della politica, della letteratura e del giornalismo. In tanti hanno voluto mandare un messaggio alla scrittrice per darle una parola di conforto o anche solo per farle sentire l'affetto in questo momento così duro. E così un vero fiume di messaggi è arrivato sui social per sostenere la Murgia nella battaglia più dura. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, anche il premier Meloni e il vicepremier Salvini hanno mostrato la loro vicinanza alla scrittrice.

E in tanti hanno anche sottolineato le parole usate da Giuliano Ferrara che sul Foglio ha voluto dedicare un pensiero a questa donna che affronta un percorso durissimo: "Michela Murgia me l’ero persa. Persa in una lontananza estrema, estranea, culturale politica e ideologica. Da come sta mettendo in scena la propria morte, con la scrittura di un libro di racconti e l’oralità della comunicazione ai giornali, la distanza si accorcia e ne viene un vivo interesse umano che ha più dell’ammirazione che della compassione.

"Me lo auguro per moltissimo tempo": Michela Murgia, il messaggio di Salvini

Cura un cancro renale al quarto stadio metastatico ma non è in assetto di combattimento, non lotta, dice, non lo esorcizza come un alieno, lo accetta come parte del proprio corpo e complemento di una vita che le si annuncia breve ma ricorda felice, a molti strati, segnata da una radicale irrequietudine e pacificata nell’amore, nell’amicizia, nelle relazioni queer di una famiglia non tradizionale alla quale destina dieci letti di comunità in una casa appena comprata per trascorrere insieme un certo imprecisato numero di mesi consentiti dalla immunoterapia".