Michela Murgia, chi è Lorenzo Terenzi: l'uomo che sposerà

Michela Murgia nell'intervista al Corriere in cui ha confessato di avere un tumore al quarto stadio ha annunciato che presto si sposerà con un uomo "ma poteva anche essere una donna". Il matrimonio si rende necessario perché, come ha spiegato la scrittrice sarda, "lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni". E in questo tempo che le resta da vivere, ha detto ancora la scrittrice sarda, ha comprato anche una casa con dieci letti per poter stare insieme alla sua "famiglia queer".

Ma chi è Lorenzo Terenzi, il suo futuro marito? Riporta sempre il Corriere che è "nato a Firenze nel 1988" ed "è attore e regista oltre che autore e musicista. È diplomato al Teatro Stabile di Genova". Terenzi ha lavorato come "assistente alla regia di Veronica Cruciani in Quasi grazia, spettacolo di Marcello Fois con Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda, andato in scena nel 2017. Un lavoro che ha contribuito a legarli".

Inoltre Lorenzo ha recitato ne I giganti della montagna con Gabriele Lavia, ma anche ne Il sogno di un uomo ridicolo, L’uomo dal fiore in bocca, Sei personaggi in cerca d’autore e Vita di Galileo. E "si è cimentato anche al cinema, prestando il suo volto a Roberta Torre per Mi fanno male i capelli e a Manuel Zicarelli per Ho bisogno di te".

In un recente post pubblicato sul suo profilo Instagram Terenzi ha scritto: "Amore e relazioni, perché dopo un po’ l’amore non basta? Perché idealizziamo l'altr* e ci dimentichiamo che è una persona".