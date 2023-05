Corrado Formigli, "la cultura italiana non esiste!": la sparata e la crisi di nervi

12 maggio 2023 a

a

a

Una brutta "bestia", Italo Bocchino. Già, perché Corrado Formigli lo invita in studio a PiazzaPulita, il covo rosso-spinto che si anima il giovedì sera su La7. E al solito, Formigli prepara il consueto "massacro" del centrodestra e della loro sparuta rappresentanza in studio, ovvero il solo Italo Bocchino. Il quale però, come già detto, è una brutta "bestia". Non molla. Ribatte colpo su colpo. Risultato? Formigli dà fuori di testa...

Si parlava di cultura italiana, di identità, delle parole di Francesco Lollobrigida, ministro di Fratelli d'Italia, che ha ribadito come a suo giudizio "l'etnia italiana va difesa". Parole, quelle di Lollobrigida, che Bocchino condivide. E Formigli si mostra subito nervosissimo per tale comunanza: "Il tema della purezza della cultura italiana non esiste. La cultura italiana non esiste, è in divenire è in eterno cambiamento". Già, testuali parole: "La cultura italiana non esiste". E francamente si salta sulla sedia. "È una bestemmia dire che non esiste", replica un Bocchino altrettanto sconvolto.

"Peccato che tu non ci sia riuscita". Bocchino la fulmina, la Boldrini balbetta | Video

Dopo aver compreso di aver detto una sesquipedale fesseria, Formigli prova a correggere il tiro. Ma è sempre più nervoso. "Non esiste perché non è mai fissa, è qualcosa che cambia continuamente. Le seconde generazioni stanno cambiando la nostra cultura, no? Stiamo imparando anche dagli stranieri, cose che non sapevamo", sparacchia il conduttore mentre Bocchino prova a replicare. Ma niente: "Dai, la prego, altrimenti diciamo solo cavolate. Dai, va bene...", taglia corto Formigli in mezza crisi di nervi. E la brutta "bestia" Bocchino sente il metaforico odore del sangue, così torna all'attacco: "Ti capita mai di incontrare donne musulmane col figlio che fa il guardiano? Le vuoi quelle?". La crisi di nervi ora diventa totale. Formigli sembra un fornelletto del gas, tante sono le scintille che emette. E così alza il ditino in favor di telecamera, occhi socchiusi, pubblicità. Portategli i sali...

Bocchino tramortisce Formigli: clicca qui per vedere il video