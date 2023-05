Rovelli, nuovo fango su Crosetto: "L'ho attaccato il 1 maggio e mi hanno fatto fuori"

13 maggio 2023 a

a

a

Carlo Rovelli, dopo la bufera scoppiata per il suo intervento al Concertone del Primo maggio in cui - pur senza nominarlo - aveva attaccato Guido Crosetto, ha denunciato all'Ansa che la sua partecipazione alla Fiera del libro di Francoforte è stata annullata: "L'Italia mi ha chiesto di rappresentarla alla cerimonia di apertura della Fiera del Libro di Francoforte, ma siccome ho osato criticare il ministro della Difesa, il mio intervento è stato cancellato".

Il fisico e divulgatore ha quindi mostrato la lettera che ha ricevuto da Ricardo Franco Levi, commissario straordinario del governo per la Buchmesse 2024 che vedrà l'Italia come ospite d'onore: "Il clamore, l'eco, le reazioni che hanno fatto seguito al suo intervento al concerto del 1 maggio mi inducono a pensare, mi danno, anzi, la quasi certezza, che la sua lezione che così fortemente avevo immaginato e voluto per la cerimonia di inaugurazione della Buchmesse con l'Italia Ospite d'Onore diverrebbe l'occasione non per assaporare, guidati dalle sue parole, il fascino della ricerca e per lanciare uno sguardo ai confini della conoscenza, ma, invece, per rivivere polemiche e attacchi".

"Ciò che più di ogni altra cosa sento il dovere di evitare - e di questo mi prendo tutta, personale la responsabilità - è che un'occasione di festa e anche di giusto orgoglio nazionale, si trasformi in un motivo di imbarazzo per chi quel giorno rappresenterà l'Italia. E non le nascondo la speranza che il nostro paese sia rappresentato al massimo livello istituzionale", osserva ancora Levi. "Sono portato a pensare che lei per primo avrà immaginato gli scenari che le sue parole avrebbero aperto. Questo non vale, certo, ad attenuare il peso di questa lettera. Lettera che mai avrei voluto scrivere. Spero, almeno, che possa contribuire a non farmi perdere la sua amicizia", conclude il commissario.