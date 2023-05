Rovelli, Pietro Senaldi travolge Levi: "È lui il vero incapace"

13 maggio 2023 a

Altra bufera ha travolto Carlo Rovelli. Il fisico è entrato in polemica con il ministro della Difesa Guido Crosetto, a suo dire colpevole di "conflitto di interessi" per aver lavorato per un'azienda che fornisce armi. A raccontare l'accaduto è Concita De Gregorio durante In Onda, nella puntata di sabato 13 maggio su La7: "Questo gli è costato, almeno per qualche ora, la censura alla fiera del libro di Francoforte".

Immediata la replica di Umberto Galimberti. Per il filosofo Rovelli "deve limitarsi a parlare di scienza, il suo parere vale come il mio, come quello del mio portiere". E ancora: "Se esce dai margini, è sbagliato". Dello stesso parere Pietro Senaldi: "Il Primo maggio ha detto stupidaggini non degne di lui, ma poi Levi ha fatto peggio: prima ha avuto paura e ha negato la presenza di Rovelli, poi ha fatto marcia indietro. In ogni caso concordo in tutto con Galiberti".

Ricardo Franco Levi, commissario straordinario del governo alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte 2024, dopo aver scatenato reazioni di grande dissenso, ha infatti rinnovato al fisico l'invito a partecipare alla cerimonia d'inaugurazione "per condividere con tutti noi la bellezza della ricerca e il valore della conoscenza". Insomma, per il condirettore di Libero "Levi ragiona con i criteri della cancel culture".