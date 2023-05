Fabio Fazio, Rula Jebreal dà a Salvini del terrorista

15 maggio 2023 a

a

a

Non poteva mancare Rula Jebreal ai compagni che già si sono scagliati contro Matteo Salvini. Il motivo? Il tweet sull'addio di Fabio Fazio alla Rai. All'annuncio del conduttore il leader della Lega ha commentato "Belli ciao". Apriti cielo. "Esattamente come un estremista rivendica un attentato, un ministro e vice premier della Repubblica rivendica lo spoils system della Rai". Ed ecco che la giornalista arriva alla conclusione: "Inizia l’era del neo maccartismo, post verità e post vergogna".

"Ma che credibilità hai? Questa signora...": Dalla Chiesa disintegra Jebreal

Prima di lei sono stati la dem Alessia Morani e il componente del Pd in commissione di Vigilanza Rai, Francesco Bria. "Imbarazzante, un ministro imbarazzante", lo ha definito la prima mentre il secondo non è stato da meno: "L'uscita di Fabio Fazio dalla Rai è un danno all'azienda in termini di identità, qualità culturale e ascolti. Una brutta notizia per il Paese. Negli anni tante belle pagine di servizio pubblico, fra tutte il Memoriale della Shoah con Segre. Scelta scellerata mai portata in Cda".

"A 55 anni dalle leggi razziali...": Jebreal, sconcertante frase della nemica di Israele

Eppure, come spiegato dallo stesso ministro, quella di Fazio è stata una sua scelta. "C'è una libera scelta di un libero conduttore che ha accettato liberamente un'offerta che spero per lui sia consistente di un'emittente televisiva privata. Siamo in democrazia, auguri e buon lavoro. Penso che la Rai, così come l'intero Paese possa contare su tante donne e tanti uomini altrettanto in gamba senza che nessuno ne faccia una questione di Stato", ha ribadito Salvini spegnendo la polemica.