Rula Jebreal, clamorosa gaffe: "Con Meloni clima irrespirabile". Ma si smentisce da sola

04 maggio 2023 a

a

a

L'ossessione furiosa fa brutti, bruttissimi scherzi. L'ossessione furiosa è quella di Rula Jebreal contro il centrodestra in generale e Giorgia Meloni in particolare. E il brutto scherzo è la clamorosa gaffe in cui è incappata la giornalista palestinese.

Ma procediamo con ordine. Ieri, mercoledì 3 maggio, era la giornata mondiale della libertà di stampa. E la Jebreal sui social ha commentato: "C'è ben poco da festeggiare: il clima è sempre più irrespirabile. La tendenza è globale, ma con Meloni in particolare le allerte crescono esponenzialmente". E fin qui, la soltia sparata.

Dove sta la gaffe? Presto detto: secondo l'ultimo report che fotografa la classifica dei Paesi in base alla libertà di stampa, l'Italia ha recuperato la bellezza di 17 posizioni, superando anche gli Stati Uniti, punto di riferimento della Jebreal per quel che concerne la libertà di pensiero. Circostanza che, evidentemente, alla giornalista era sfuggita, la quale pubblicava proprio quel report a corredo del suo attacco al premier.

"A 55 anni dalle leggi razziali...": Jebreal, sconcertante frase della nemica di Israele

La gaffe come detto è piuttosto clamorosa: Rula Jebreal sempre pronta a fare la morale a tutti. E a prescindere dalla verità. Talmente accecata dal livore nei confronti della Meloni da non rendersi nemmeno conto del macroscopico scivolone che stava confezionando. Insomma la attacca pubblicando dei dati che, nei fatti, promuovono Meloni (per quanto si possa dar credito alla classifica annuale di Reporter sans frontieres sulla libertà di stampa, una classifica il cui metodo di analisi è spesso stato contestato e messo in discussione).