Agnese Casadei contro Ignazio La Russa: "Un incosciente"

21 maggio 2023 a

a

a

"È un grande incosciente": Agnese Casadei, portavoce del movimento per la giustizia climatica Fridays for Future Italia, se la prende col presidente del Senato Ignazio La Russa per la sua richiesta ai ragazzi di Ultima generazione di dare una mano nei territori colpiti dall'alluvione. "A lui vorrei spiegare due cose - ha detto in un'intervista a La Stampa -. La prima è che ci sono tanti attivisti sul territorio che dal primo giorno stanno aiutando. La seconda è che è un grande incosciente: la Protezione civile sta dicendo a tutte le persone che abitano in altre città di non venire qui in questo momento perché la situazione è grave e rischierebbero di intralciare il loro lavoro".

"Siamo stati sfollati, dateci una mano": Gene Gnocchi, il dramma in diretta

"La Russa non ha idea di quale sia la situazione qui - ha continuato la 23enne di Forlì - dovrebbe vergognarsi per quelle dichiarazioni: in molti a Forlì e Cesena non hanno più un alloggio, come potremmo ospitare persone da fuori? Ora l’unica cosa che si può fare è tenere alta l’attenzione e chiedere al governo lo stop dei combustibili fossili". La giovane ha accusato anche la politica di non aver ascoltato gli attivisti: "Dopo anni in cui abbiamo manifestato, chiedendo azioni concrete contro la crisi climatica, mettendo in guardia su quello che stava già accadendo in altre parti del mondo, riportando quello che la scienza ripete da tempo sul fatto che fenomeni come questi sarebbero potuti accadere anche da noi, ora abbiamo visto con i nostri occhi tutto quello che temevamo".

"Niente passerelle": la grande lezione della Meloni in Romagna

Secondo la Casadei, "la politica non sta prendendo sul serio questa situazione. I nostri politici non hanno capito, devono svegliarsi. Non ci sono solo le parole di La Russa. Penso a quelle del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, che dice che ci sono ambientalisti che vivono nei loft, o a quelle della premier Giorgia Meloni che parla di “forte maltempo” mentre quello che sta accadendo si chiama crisi climatica".