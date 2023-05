Domenica In, Mara Venier sbotta: "Due parole le poteva pure dire", con chi ce l'ha

21 maggio 2023 a

La decisione di Bruce Springsteen di tenere comunque il concerto a Ferrara nonostante la tragedia che ha colpito l'Emilia Romagna ha fatto arrabbiare molti. Anche Mara Venier, che nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 non ha risparmiato una forte critica all'artista. Quest'ultimo durante il suo concerto non ha dedicato nemmeno una parola a quanto successo nel territorio. "Solo Bruce Springsteen non ha detto una parola“, ha fatto notare la conduttrice durante l'intervista al governatore emiliano Stefano Bonaccini.

“Lo dico da grande ammiratrice io di Bruce Springsteen - ha aggiunto la Venier - Però, posso dirlo io come persona, due parole le poteva pure dire Springsteen, invece non ha detto niente”. Bonaccini allora ha replicato: “Mi hanno detto che non le ha dette, l’importante è che il concerto sia andato bene e non sia successo niente”. Il concerto ha richiesto la presenza di 900 addetti per la sicurezza, fra cui 200 delle forze dell’ordine tra polizia, Guardia di Finanza e Vigili urbani, 150 volontari della protezione civile e 62 operatori sanitari del 118, Ausl di Ferrara e Croce Rossa. Per questo ci si aspettava un annullamento dell'evento dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna.

Mara Venier ha dedicato oggi un grande spazio alla tragica alluvione che negli ultimi giorni ha causato 14 vittime e oltre 26mila sfollati. La conduttrice, dopo aver accolto diverse testimonianze, si è collegata con Bonaccini, il quale ha parlato della difficile situazione che la zona sta attraversando nelle ultime ore. E ne ha approfittato per ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo a dare una mano: dall’aiuto della protezione civile alle donazioni da parte del mondo dell’arte, del calcio e della musica.