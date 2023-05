Corrado Formigli, fango contro Meloni: "Perché l'Europa è in pericolo"

30 maggio 2023 a

a

a

"La vittoria del Ppe e di Vox sposterebbe un po' l'asse europeo": Corrado Formigli lo ha detto a Tagadà, nello studio di Tiziana Panella, su La7. Il riferimento è sia alle prossime elezioni in Spagna, anticipate dopo la sconfitta del partito del premier Sanchez alle ultime elezioni locali, sia alle prossime Europee. "In questo momento Meloni è isolata in Europa rispetto a Francia e Germania - ha proseguito il conduttore di PiazzaPulita -. Avere la Spagna, che il quarto paese più grande d'Europa, al proprio fianco può darle maggiore forza. Bisogna capire cose succede in queste elezioni perché Sanchez è un leader che non ha demeritato agli occhi dei propri elettori e degli spagnoli, è un leader abbastanza pragmatico, però la sconfitta a queste amministrative ci racconta una cosa, che noi abbiamo una visione un po' edulcorata della Spagna, ci sembra che sia un paese più avanti di noi per certe cose, in realtà è un paese che ha ancora delle diseguaglianze molto forti, dei salari più bassi di quelli italiani, la povertà che picchia dappertutto".

L'intervento di Formigli a Tagadà

"Io conduco però...", una sola frase e Corrado Formigli impazzisce

Secondo Formigli, è la situazione attuale a spostare così spesso i voti da una parte e dall'altra: "La crisi che stiamo vivendo in Europa ci dimostra che i paesi da soli non ce la fanno e gli elettori se la prendono col governo che ha governato e quindi tendono a cambiare perché non sono mai soddisfatti". Il giornalista, infine, ha aggiunto: "La vittoria del Ppe con Vox sarebbe fondamentale per Giorgia Meloni, ma molto pericolosa per l'Europa, per i diritti, le conquiste fatte finora. Ricordiamolo: come FdI è un partito che non si definisce antifascista così Vox è un partito che non si definisce antifranchista, che è un po' la stessa cosa".