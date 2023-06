De Benedetti minaccia Meloni: "Non voglio più vedere quella faccetta mentre..."

03 giugno 2023 a

a

a

Attacca Giorgia Meloni e difende Elly Schlein. Tutto nella norma per Carlo De Benedetti, che anche al Festival della tv, a Dogliani (Cuneo), non ha perso l’occasione per attaccare il governo di centrodestra e in particolare Giorgia Meloni. “Sono convinto che andrà a sbattere contro l’Europa perché non è in grado di tenere il passo con l’Europa. Non è un problema di destra e sinistra, ma di capacità e preparazione ad essere adatto al ruolo”, ha dichiarato l’editore di Domani.

"La follia di Giorgia Meloni". De Benedetti, ancora insulti e sparate catastrofiste

“Lo dico con dispiacere - ha aggiunto - perché, al di là di essere una persona tendenzialmente di sinistra, io ci tengo all'Italia e quindi pensare che andremo a sbattere mi toglie la soddisfazione di non vedere più quella faccetta lì che gira per Palazzo Chigi con la tv che la segue. Ma se lei va a sbattere l'Italia va a sbattere e siccome non c'è un'opposizione al momento visibile si dovrà ricorrere a soluzione di emergenza come Monti e Draghi”.

"Senza progetto". Penna sinistra scarica Schlein: è il colpo di grazia?

Per quanto riguarda la Schlein, De Benedetti ha dichiarato che “non è ancora il momento per giudicarla, diamole tempo. Il centrosinistra deve ripartire da un forte nucleo di sinistra, dobbiamo avere le idee e una proposta per il Paese e chi vorrà venire con noi verrà”. Una battuta anche su Giuseppe Conte: “È stato uno sbaglio storico, un errore, e spero che i Cinque Stelle si accorgano che li ha salvati dallo sparire, ma non farà nulla per dar loro un futuro. Mi auguro, per spirito piemontese, che Appendino prenda il suo posto”.