In Onda, De Benedetti straparla e Alemanno lo umilia: ecco il video

04 giugno 2023 a

a

a

Ieri, sabato 3 giugno, è andato in scena il Festival della Tv di Dogliani, provincia di Cuneo, dove come sempre ha preso parola anche Carlo De Benedetti, l'editore di Domani. Il quale ha sparato ad alzo zero contro il governo e Giorgia Meloni, tra insulti e profezie sghembe.

E dell'intervento dell'Ingegnere se ne parlava a In Onda, il programma della sera su La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, dove ospite in studio c'era Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma, il quale si è reso protagonista di una strepitosa reazione di fronte alle parole di De Benedetti.

Viene infatti proposto quanto detto dall'Ing, il quale sparacchia: "Questa banda di incompetenti... io sono convinto che Meloni andrà a sbattere sull'Europa perché non è in grado di tenere il passo dell'Europa. È un governo di incapacità e impreparazione, inadatto al ruolo. Ma siccome non c'è un'opposizione visibile, si dovrà ricorrere un'altra volta a una soluzione di emergenza: come Napolitano ha fatto con Monti e Mattarella con Draghi", profetizzava De Benedetti nuovi governi tecnici.

"Perché siete patetici": il professor Parsi annienta i pacifisti

Bene, nel frattempo, come accennato, la regia proponeva la reazione di Alemanno di fronte a simile ragionamento: prima le smorfie, gli occhi strizzati, poi le risate a denti stretti, quindi si porta le mani sul volto per sottolineare la mancanza di senso di quanto detto da De Benedetti, infine anche le mani nei capelli. Una reazione che, di fatto, comprende addirittura Concita De Gregorio, la quale riferendosi alla profezia debenedettina sulla crisi di governo è costretta ad ammettere: "Non si vede come, però. C'è un governo in carica... a meno che non ci sia una fiducia che Alemanno escludeva non si vede come possa accadere quel che dice De Benedetti. Resta un giudizio molto netto", conclude Concita.

In Onda, Alemanno-show mentre parla De Benedetti: il video