In Onda, Schlein distrutta da Alemanno con tre sole parole: eccole

Tra gli ospiti di In Onda nella puntata di sabato 3 giugno anche Gianni Alemanno. È lui, nello studio di La7, a profetizzare la durata del governo. Per l'ex ministro non ci sono dubbi, l'esecutivo di Giorgia Meloni durerà 5 anni. "Il dato fondamentale è che manca l’opposizione, è divisa e confusa". Immediata la replica di David Parenzo che provoca: "Beh...per quello c’è lei", "No, io sono critico non un oppositore. Tifo sempre più per il centrodestra che per il centrosinistra. Sempre più per Meloni che per Schlein", è la sonora replica dell'ex sindaco di Roma.

D'altronde in tanti, anche all'interno del Pd, contestano l'assenza della neo leader: "Non so dove sta la Schlein, anzi diciamo che l’aiuta molto (la premier, nda)". Il motivo è sotto gli occhi di tutti: "Un punto debole del governo è lo schieramento sulla guerra e la sinistra fa da sponda, non affonda sul vero fianco scoperto di questo governo".

E ancora: "Anche sul Mes, l’opposizione fa da pesce pilota, da rompighiaccio per cercare di facilitare a Meloni il tema più difficile con l’Europa (l’Italia è l’unico Paese Ue a non averlo ratificato, nda). Questo era un argomento di pressione importante, è la contraddizione più evidente tra quanto detto prima e quanto c’è da fare adesso. La sinistra invece di sottolinearlo, aiuta Meloni". Insomma, a detta dell’ex deputato manca un'opposizione che metta i bastoni tra le ruote all'attuale esecutivo.