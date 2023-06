Otto e Mezzo, Cuzzocrea: "Patrocinio al Pride revocato? Questa è persecuzione"

05 giugno 2023 a

Anche a Otto e Mezzo, su La7, si è discusso del caso del Roma Pride. La Regione Lazio ha deciso di revocare il patrocinio, pur sapendo che in questo modo avrebbe alimentato le polemiche: la sinistra si è mobilitata immediatamente per criticare la decisione dell’amministrazione Rocca, ma anche nel centrodestra Forza Italia Giovani ha espresso contrarietà, per il semplice fatto che in questo modo è stato fatto un “regalo” alla sinistra.

"Perché revoco il patrocinio": Roma Pride, Rocca fa impazzire la sinistra

Interpellata sull’argomento da Lilli Gruber, Annalisa Cuzzocrea ha criticato duramente la Regione Lazio: “La maternità surrogata mi sembra un alibi per attaccare la comunità omosessuale su tutto. Tra l’altro la principale quota di chi accede alla maternità surrogata è eterosessuale, non è neanche una questione delle famiglie arcobaleno. C’è un po’ di persecuzione di questa idea di libertà sessuale e di scegliere come e chi amare”.

La vicedirettrice de La Stampa ha poi spiegato perché, a suo avviso, il patrocinio al Roma Pride sarebbe importante: “La tutela delle minoranze in democrazia è fondamentale; che gli omosessuali sentano di poter chiedere diritti è fondamentale. Finora le istituzioni sono state al loro fianco, ma questo atteggiamento è discriminatorio. Tra l’altro è anche un po’ un autogol. Ci sono tantissime persone che chiedono la gestazione per altri, anche eterosessuali, ma nessuno dice nulla”.